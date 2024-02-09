Türkiye’nin 4 ilden daha kalabalık olan mahallesi belli oldu! Ne İstanbul'da ne de Ankara'da... TUİK 2023 yılına ait verileri açıkladı. Verilerde 4 ilden daha kalabalık olan o mahalle dikkat çekti. İstanbul’un ilçeleri bile geride kaldı. İşte, Türkiye’nin en kalabalık mahallesi…

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Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2023 yılına ait verileri paylaşmaya devam ediyor. Açıklanan bu verilerine göre, Türkiye’nin en kalabalık olan mahallesi de belli oldu.

TUİK verilerinden yapılan değerlendirmeye göre, 2023 yılında Türkiye’nin en kalabalık mahallesi, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi oldu.

İstanbul’u geride bıraktı

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbu’u bile geride bırakan mahalle 2016 yılından bu yana unvanını korumaya devam ediyor.

Diyarbakır 1,8 milyonluk nüfusunun toplamda 151 bin 459’u bu mahallede yaşıyor. Baybut’un 86 bin 47, Tunceli’nin 89 bin 317, Ardahan’ın 92 bin 819 ve Gümüşhane’nin 148 bin 538 kişilik nüfusunu da geride bıraktı.

804 ilçeden daha kalabalık

İğne atsan yere düşmez değiminin kullanılmasının abartı olmadığı Diyarbakır’ın Bağcılar mahallesi büyükşehirşehirlerde bulunan 804 ilçeden bile daha kalabalık.

Verilere bakıldığında, İstanbul’un Çatalca, Şile ve Adalar ilçelerinden daha fazla nüfusu olan mahallenin, Ankara’nın Polatlı, Çubuk ve Kahramankazan’ın da aralarında bulunduğu 16 ilçesinden, İzmir’in Gaziemir, Ödemiş ve Kemalpaşa ilçelerinin de yer aldığı 21 ilçeden daha fazla nüfusu bulunuyor.