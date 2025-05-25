Türkiye’nin çelik devi iflas bayrağını çekiyor! 28 ülkeye ihracat yapıyordu

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Türkiye’nin çelik profil ihracatında önde gelen firmaları arasında yer alan Ankara merkezli Madencan Çelik Profil Anonim Şirketi geçtiğimiz aylarda konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Konkordato başvurusu sektörde büyük bir yankı uyandıran Ankara Ticaret Memurluğu’na kayıtlı şirketin akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda konkordato başvurusunda bulunan, Madencan Çelik Profil Anonim Şirketi ile aynı unvana sahip diğer tüzel kişilik, ayrıca ASSC İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi ve İlter Madencan için daha önce başlatılan konkordato kapsamında verilen geçici mühletin devam etmesine hükmedildi.

28 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYORDU

Uluslararası alanda faaliyet gösteren firma, toplamda 28 ayrı ülkeye çelik profil ihracatı yapıyordu. Ancak son dönemlerde yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle iflas ile burun buruna gelen şirketin konkordato sürecinden nasıl çıkacağı sektörün yakın takibinde yer alıyor.

Mahkeme, 14 Şubat 2025 tarihinde verilen geçici mühlet kararının 14 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmasına karar verdi.

Uzatma kararının ardından şirketler, 14 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak duruşmaya kadar konkordato kapsamındaki hukuki korumadan yararlanmaya devam edeceği belirtildi.

Bu süreçte, İcra ve İflas Kanunu’nun 294 ve devamı maddelerinde belirtilen tüm tedbirler uygulanmayı sürdürecek.

Verilen kararla birlikte, şirketlerin mevcut mali yükümlülükleriyle ilgili işlemler geçici mühlet kapsamında askıya alınırken, ticari faaliyetlerini yeniden yapılandırma süreci de mahkeme gözetiminde devam edecek.