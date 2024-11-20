Türkiye'nin dev akaryakıt şirketi resmen satıldı: Artık onların…

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Türkiye'nin en büyük akaryakıt şirketlerinden biri olan Türkiye Petrolleri, Zeren Group’un bünyesine katıldı.

Temmuz ayında imzalanan satış anlaşmasının ardından Rekabet Kurulu, yaptığı detaylı inceleme sonrasında Zeren Group’un Türkiye Petrolleri’ni satın almasına onay verdi.

Rekabet Kurulu, kararını verirken şirketlerin piyasa üzerindeki etkisini titizlikle inceledi.

Yapılan değerlendirmelerde, bu birleşmenin sektördeki rekabeti olumsuz yönde etkilemeyeceği ve pazardaki dengeyi koruyacağı ifade edildi.

Zeren Group, Türkiye Petrolleri’ni satın alarak ülke genelindeki akaryakıt pazarındaki payını büyütmüş oldu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK AKARYAKIT ŞİRKETLERİNDEN BİRİ

Zeren Group, Türkiye Petrolleri’ni satın alarak akaryakıt sektöründeki gücünü önemli bir şekilde artırdı.

Altınbaş Petrol’ü de bünyesine katarak sektördeki büyümesini sürdüren Zeren Group, şu anda Türkiye genelinde toplam 700’e yakın akaryakıt istasyonu ve 8 dolum tesisi ile faaliyet gösteriyor.

Bu stratejik hamle ile Zeren Group, Türkiye’nin en büyük akaryakıt şirketlerinden biri haline geldi.