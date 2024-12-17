Türkiye’nin dev gemilerinin üreticisiydi! İflas bayrağını çekti

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Almanya merkezli olan ve Ro-Ro gemileri ve karmaşık özel gemilerin üretiminde uzmanlaşmış olan o tersaneler için iflas başvurusunda bulunuldu.

Türkiye’nin il Ro-Ro gemilerinin üretimini yapan Flensburger Tersanesi (FSG) ve lüks yat üretimiyle bilinen Nobiskrug Tersanesi yaşanan finansal zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Türk kara taşımacılığını deniz taşımacılığına entegre eden U.N Ro-Ro’nun gemilerini inşa eden firmanın iflas talebi gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

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Tersanelerde yaşanan finansal kriz belirtileri iflas başvurusunda bulunmalarına neden oldu. Lojiport'ta yer alan habere göre; çalışanların maaşlarının ödenmesinde yaşanan gecikmeler, iflas başvurusunun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Almanya’nın Danimarka sınırına yakın Flensburg kasabasında faaliyet gösteren FSG, bölgenin ekonomik ve sosyal yaşamının merkezindeydi. Kasaba, neredeyse tersanenin etrafında şekillenirken iflas sürecinin özellikle çalışanlar ve sektörel iş gücü üzerindeki etkileri henüz belirsizliğini koruyor.