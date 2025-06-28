Türkiye’nin dev hastanesi konkordato ilan etti! 20 milyon dolarlık yatırımla konuşuluyordu

Sağlık sektörünün önde gelen hastaneleri arasında yer alan Kayseri merkezli Hüma hastanesi konkordato başvurusunda bulundu.

2004 yılında Türkiye’de ilk kez kadın sağlığı merkezi adı altına hizmet vermeye başlayan Hüma Hastanesinin konkordato talebi sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Mahkeme, yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle yapılan konkordato başvurusu hakkında, geçici mühlet kararı verdi.

KAPANMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA!

Kayseri Olay'da yer alan habere göre, Kayseri Ticaret Mahkemesi tarafından hastane hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı alındı.

Hastanenin ekonomik durumunu incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirilirken, hastanenin borçlarının yapılandırılması bekleniyor.

Hüma Sağlık Hizmetleri Grubu, Kayseri’de ‘20 milyon dolar yatırımla’ mevcut olan ve 2012 yılında faaliyete geçen eski oteli Crowne Plaza adıyla yenileyip ve yanında bulunan AVM kompleksini de Hüma İnternational Hospital adıyla hastaneye çevirme konusuyla gündeme gelmişti.