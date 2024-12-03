Türkiye’nin dev şirketi şirket satılıyor! Yeni sahiplerinin gözü Türkiye pazarında…

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Türkiye’de Kocaeli Dilovası ve Kütahya’da üretim yapan şirket Londra Borsası’nın en köklü şirketleri arasında yer alan talibi şaşırttı.

Toplamda 11 bin çalışanı bulunan Piromet çoğunluk hissesini satışa çıkarmasıyla gündeme geldi. 300 yıllık bir geçmişe sahip olan şirket, İngiltere’nin en eski şirketleri arasında yer alan Londra Borsası’nın gözdesi ile çoğunluk hisselerinin satışı hakkında görüşmelere başladı.

Türkiye'nin önde gelen refrakter malzeme üreticilerinden Piromet'in çoğunluk hissesini satın almak üzere görüşmelere başlayan şirket Türkiye pazarına girmeyi hedefliyor.

YENİ SAHİPLERİ İNGİLİZ DEVİ!

300 yıllık bir geçmişe sahip olan ve İngiltere’nin en eski 10’uncu şirketi olan Vesuvius, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmayı planlıyor. Londra Borsası'nın köklü şirketlerinden biri olan Vesuvius, metal ve cam işleme sektöründe dünya lideri konumunda yer alıyor.

Dünya Gazetesi’nde yer alan haberine göre, 1704 yılın­da Isaac Cookson tarafından Londra’da metal ve cam işleme alanında faaliyet göstermek için kurulan Vesuvius, Türkiye'deki üretim tesislerini genişletecek ve yerel pazarda daha etkin bir rol oynayamayı hedefliyor.

Kocaeli Dilovası ve Kütahya'da bulunan Piromet fabrikaları, Vesuvius'un global üretim ağına dahil olacak. Bu sayede, Türkiye'deki sanayi şirketlerine daha yakın ve hızlı hizmet verebilecekler.