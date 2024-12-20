Türkiye’nin en büyüğüydü! Dijital yemek platformu satıldı, yeni sahipleri şaşırttı

Haber Merkezi

Türkiye’nin önde gelen dijital platformları arasında yer alan Yemek.com satış haberiyle gündeme bomba gibi düştü.

Yemeksepeti’nin başarılı içerik girişimi olarak tanınan Yemek.com tüm haklarıyla birlikte devralan yeni sahibiyle medya dünyasındaki serüvenine yeni bir çatı altında devam edecek.

Yemeksepeti bünyesine Eylül ayında faaliyetlerine başlayan ve kısa sürede gösterdiği başarıyla ilgi toplayan Yemek.com’da bugüne kadar 30 bini aşkın yemek tarifi ve içerik milyonlarca kullanıcıyla buluştu.

YENİ SAHİPLERİ ŞAŞIRTTI!

Yemek.com’u tüm haklarıyla satın alan Mediazone, Mynet, Maçkolik, Onedio, TV Ekstra ve Webtekno gibi alanında başarılı medya, spor ve eğlence platformlarını da bünyesinde barındırıyor.

Yemek.com’un da Mediazone ailesine katılmasıyla birlikte, içerik çeşitliliğinin artması ve yeni projelerle platformun büyümesi bekleniyor.

Instagram’da 4,3 milyon, YouTube’da 2 milyon, Facebook’ta 2,9 milyon ve Tiktok’ta 570 bin takipçisi bulunan ve böylece sosyal medyadaki güçlü varlığıyla da dikkat çeken Yemek.com, yeni projelerle daha geniş bir kitleye hitap etmesi hedefleniyor.