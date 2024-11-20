Türkiye’nin en büyük bankaları belli oldu! Dev banka zirvenin sahibi oldu…

Haber Merkezi

Yılın üçüncü çeyreğinde finansal mimaride büyük pay sahibi olan bankaların bilançoları açıklandı. Açıklanan bilançoların ardından Türkiye’nin en büyük bankaları belli oldu.

Türkiye'nin en büyük 10 bankasının dokuz ay sonundaki aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre yüzde 30,2 artarak 25 trilyon 213,7 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tarafından paylaşılan verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü eylülde 30 trilyon 518 milyar 692 milyon lira oldu. 10 büyük banka sektörün yüzde 82,6'sını oluştururken zirvedeki isim değişmedi.

TÜRKİYENİN EN BÜYÜĞÜ YİNE O!

BDDK tarafından yayınlanan verilerin ardından Türkiye’nin en büyük bankaları listelendi. Geçtiğimiz yılda söz konusu listenin zirvesinde yer alan Ziraat Bankası aktif büyüklüğünü yüzde 30,2 oranında artırarak toplamda 4 trilyon 948 milyar liralık aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük bankası unvanını elinde tutmayı başardı.

Ziraat Bankasının hemen arkasında ise VakıfBank yer aldı. Vakıfbank, aktif büyüklüğünü yüzde 27,6 artarak 3,5 trilyon liraya çıkmayı başardı. Aktif büyüklük sıralamasında, üçüncü sırada 3,1 trilyon lira ile Türkiye İş Bankası yer alırken, aynı zamanda özel bankalar arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip banka olma unvanını elinde tutmayı başardı.

Söz konusu sıralamada Halkbank ise 2,8 trilyon liralık aktif büyüklüğüyle dördüncü sıraya yerleşirken, dokuz aylık süreçte aktif büyüklüğünü yüzde 31 artırdı.

Halkbank'ı sırasıyla 2,4 trilyon lirayla Garanti BBVA, 2,3 trilyon lirayla Yapı Kredi, 2,2 trilyon lirayla Akbank, 1,36 trilyon lirayla QNB, 1,32 trilyon lirayla DenizBank ve 825,6 milyar lira ile Kuveyt Türk Katılım Bankası izledi.