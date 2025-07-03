Türkiye’nin en büyük inşaat şirketleri arasındaydı! Resmen iflas etti

İnşaat sektörünün önemli isimleri arasında yer alan Fi Yapı İnşaat A.Ş., iflas bayrağını çekti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TMSF’ye devredilen şirket 6 yıllık TMSF yönetiminin ardından sektöre veda etti.

Şirket tarafından teslim edilemeyen 4 bin daire ve dükkan nedeniyle binlerce vatandaş mağdur oldu.

Şirketten daire alan Suna Göksu ile Tuncay Zaptiye 5 Şubat tarihinde Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne şirketin iflasına yönelik bir dava açıldı. İflas istemli davada mahkeme, şirketin iflasına karar verilmesi istendi.

İTİRAZ EDİLDİ!

Mahkeme tarafından geçtiğimiz 12 Haziran günü, bugüne değin binlerce daire ve dükkân inşa eden Fi Yapı AŞ’nin iflasına karar verdi. İflas kararına, şirket avukatları itiraz etti.