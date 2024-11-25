Türkiye’nin en çok altın alan illeri belli oldu! İşte, zirvedeki il

Yatırım araçları arasında olan altın birçok kişinin gözdesi olarak yatırım kaynakları arasında ilk sırada yer alıyor.
Özelliklede Türkiye’de yatırımcıların çoğu birikimlerini altınla değerlendirirken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) derlediği verilere göre Türkiye’nin en çok altın yatırımı yapan illeri belli oldu.
3 büyük şehir 668 milyar liralık altın mevduatı ile toplamda yüzde 50,2’lik paya sahip olduğu altında zirvede yer alan şehir altın miktarıyla dudak uçuklattı.
İŞTE EN ÇOK ALTIN ALAN İLLER…
İstanbul: 439,79 milyar TL
Ankara: 149 milyar TL
İzmir: 78,98 milyar TL
Bursa: 43,64 milyar TL
Antalya: 42,85 milyar TL
Kocaeli: 34,73 milyar TL
Konya: 29,50 milyar TL
Adana: 22,40 milyar TL
Balıkesir: 20,74 milyar TL
Muğla: 20,50 milyar TL
Mersin: 20,46 milyar TL
Manisa: 16,50 milyar TL
Eskişiehir: 16,37 milyar TL