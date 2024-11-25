Türkiye’nin en çok altın alan illeri belli oldu! İşte, zirvedeki il

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Yatırım araçları arasında olan altın birçok kişinin gözdesi olarak yatırım kaynakları arasında ilk sırada yer alıyor.

Özelliklede Türkiye’de yatırımcıların çoğu birikimlerini altınla değerlendirirken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) derlediği verilere göre Türkiye’nin en çok altın yatırımı yapan illeri belli oldu.

3 büyük şehir 668 milyar liralık altın mevduatı ile toplamda yüzde 50,2’lik paya sahip olduğu altında zirvede yer alan şehir altın miktarıyla dudak uçuklattı.

İŞTE EN ÇOK ALTIN ALAN İLLER…

İstanbul: 439,79 milyar TL

Ankara: 149 milyar TL

İzmir: 78,98 milyar TL

Bursa: 43,64 milyar TL

Antalya: 42,85 milyar TL

Kocaeli: 34,73 milyar TL

Konya: 29,50 milyar TL

Adana: 22,40 milyar TL

Balıkesir: 20,74 milyar TL

Muğla: 20,50 milyar TL

Mersin: 20,46 milyar TL

Manisa: 16,50 milyar TL

Eskişiehir: 16,37 milyar TL