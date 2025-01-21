Türkiye'nin en çok ve en az vergi ödeyen şehirleri belli oldu! O şehir kişi başına 358 bin TL ödedi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de en çok ve en az vergi ödeyen şehirleri açıkladı.

Türkiye'de vergi gelirlerinin bölgesel dağılımı ekonomik merkezlerin ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2024 yılında Türkiye’de toplanan vergi gelirleri yüzde 62,3 artarak 7,3 trilyon liraya ulaştı.

2024 yılında ödenen 7,3 trilyon liraya ulaşan vergi ödemelerinde zirvede yer alan şehir pek çok kişinin tahmininin aksine İstanbul olmadı. Kişi başına düşen vergi ödemelerinde 358 bin lira ödeyen o şehir zirveye yerleşti.

ÜLKE VERGİ GELİRİNİN NERDEYSE YARISINI KARŞILADI

Türkiye’nin ekonomik merkezi olan İstanbul, toplam 3,57 trilyon lira ile ülkenin vergi gelirlerinin yüzde 48,8’ini karşılayarak toplam vergi gelirinin nerdeyse yarısını tek başına gerçekleştirdi.

Şehirde tahsilat oranı yüzde 66,6 artarak yüzde 92 seviyesine ulaştı. Vergi gelirlerinde İstanbul’u Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa takip etti.

Sanayi şehirleri arasında öncü konumda yer alan Kocaeli ise, kişi başına 358 bin lira vergi ödeyerek liderlik koltuğuna yerleşti.

Türkiye genelinde kişi başına düşen ortalama vergi 85 bin lira olarak hesaplanırken, İstanbul’da bu rakam 227 bin lira oldu. İzmir ise 152 bin lira ile üçüncü sırada yer aldı.

EN AZ VERGİYİ O ŞEHİRLER ÖDEDİ

Vergi gelirlerine en az katkı yapan iller arasında ise Bayburt, Tunceli ve Ardahan geldi. Toplam vergilerin yüzde 88,2’si nüfusun yüzde 47,9’unun yaşadığı 10 büyükşehirden toplandı.