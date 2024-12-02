Türkiye’nin en güvenli şehri belli oldu! O şehirde suç işleyen yok…

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçları kapsamında Türkiye’nin en güvenilir şehri belli oldu.

Yapılan anket sonucunda, Türkiye'de suç oranının en olduğu iller güvenli şehirler listesini oluşturdu.

Suç oranını düşüklüğü ile en güvenli şehir sıralamasında zirveye yerleşen şehir dikkat çekti. Bakın Türkiye’nin en güvenli şehri hangisi oldu.

İŞTE EN GÜVENLİ 5 ŞEHİR!

5- Isparta: Güven oranı yüzde 79,3

4- Artvin: Güven oranı yüzde 81,6

3- Rize: Güven oranı yüzde 85,3

2- Bayburt: Güven oranı yüzde 86

1-Afyonkarahisar: Güven oranı yüzde 87,2