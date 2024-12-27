Türkiye’nin en pahalı şehirleri açıklandı: İlk sırada bakın hangi şehir var

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yeni verilere göre, Türkiye'deki yaşam maliyetlerinin en yüksek olduğu şehirler belli oldu.

Yapılan açıklamada, İstanbul’un yüzde 14,75 oranıyla ülkenin en pahalı şehri olduğu ortaya çıktı.

İstanbul, büyük bir metropol olmasının yanı sıra, yüksek konut fiyatları, ulaşım maliyetleri ve yaşam giderleriyle dikkat çekiyor. Bu oran, İstanbul'un yaşam koşullarını daha da zorlaştıran faktörleri gözler önüne seriyor.

İstanbul’u sırasıyla İzmir ve Ankara izledi. İzmir, yüzde 9,4 oranıyla ikinci sırada yer alırken, başkent Ankara ise yüzde 6,62 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Listenin devamı ise şu şekilde:

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI ŞEHİRLERİ

1- İstanbul

2- İzmir

3- Ankara

4- Kocaeli

5- Sakarya

6- Düzce

7- Bolu

8- Yalova