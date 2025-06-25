Türkiye’nin en riskli yolları açıklandı! Bu güzergahlar adeta kazanın merkezi…

Dünya genelinde milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazaları yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak yapılan bir çalışma Türkiye genelinde can kayıplarına ve ciddi yaralanmalara yol açan kazaların gerçekleştiği güzergahları ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz yıl 1 milyonun üzerinde trafik kazası gerçekleşti. Gerçekleşen bu trafik kazalarının en fazla olduğu güzergahlar ise şaşırttı.

BU GEZERGAHLARA DİKKAT!

Yapılan çalışma sonucunda gerçekleşen trafik kazalarının özellikle şehirlerarası bağlantı yollarında, büyükşehirlerin giriş-çıkıl güzergahlarında, dar ve virajlı yollarda ve yeterince aydınlatmanın yapılmadığı noktalarda meydana geldiği belirtildi.

Aynı zamanda aşırı yoğun trafiğin ve hız limitlerinin ihlal edilmesinin de kaza riskinin ciddi şekilde artmasına neden olduğu vurgulanıyor.

Kazaların nedenlerinin yanında en çok trafik kazalarının gerçekleştiği noktalarda dikkat çekiyor. İşte, en çok trafik kazasının meydana geldiği 10 güzergah:

1- Adana – Adana Osmaniye Yolu / Özdemir Sabancı Bulvarı Kesişimi – Büyükmangıt Mevkisi

2- Adana – Tarsus Ankara Otoyolu / Kadelli Mevkisi

3- Amasya – İstanbul-Samsun Yolu / Zübeyde Hanım Bulvarı – Gümüşhacıköy Mevkisi

4- Amasya – Amasya-Erzincan Yolu / Akındağ Yolu Kesişimi – Dörtyol Mevkisi

5- Ankara – Çevre Yolu / Çubuk Barajı – Altındağ Mevkisi

6- Ankara – Eskişehir Yolu / Üniversite Caddesi – Bağlıca Mevkisi

7- Ankara – Ankara-Konya Yolu / Bala Yolu Kesişimi – Oğulbey Mevkisi

8- Ankara – Eskişehir Yolu / Üniversite Caddesi – Bağlıca Mevki (2)

9- Aydın – Dr. Sabri Yayla Bulvarı – Selçuk Mevkisi

10- Bolu – Ankara-Bolu Yolu / Zonguldak Yolu Kesişimi – Şahnalar Mevkisi