Türkiye’nin en yaşlı ve genç illeri belli oldu! İşte, o iller…

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarından geçtiğimiz aylarda yapılan bir çalışma sonrasında Türkiye’de en çok yaşlı ve en çok genç nüfusuna sahip olan iller belli oldu.

Türkiye Yaşlı Profili Araştırması sonucunda ortaya çıkan sonuçlar şaşırttı. TÜİK, 23 Ekim ile 18 Aralık 2023 tarihlerini baz alarak yaptığı çalışma sonucunda Türkiye’nin en yaşlı ve en genç nüfusuna sahip olan iller dikkat çekti.

Bakın yaşlı nüfus oranı ile tüm illeri gerisinde bırakan iller hangileri oldu. İşte, Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri…

TÜRKİYE’NİN EN YAŞLI VE GENÇ İLLERİ

Yapılan araştırmada şehirler 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus oranlarına göre değerlendirildi. 2018'de 7 milyon 186 bin 204 iken 2023'te yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806 oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfustaki yeri, 2018'de yüzde 8,8 iken 2023'te yüzde 10,2'ye yükseldi.

Söz konusu olan çalışmaya göre Türkiye, yaşlı nüfus oranı bakımından 184 ülke arasında 67'nci sırada yer aldığı da belirtildi.

Yurt geneline bakıldığında en fazla yaşlı nüfus oranına sahip il, yüzde 20 ile Sinop oldu. Sinop’u ise yüzde 19,5 ile Kastamonu, yüzde 18,3 ile Giresun izledi.

Sinop’un aksine yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak olarak belirlendi. Şırnak'ı yüzde 4 ile Hakkari, yüzde 4,2 ile Şanlıurfa izledi.