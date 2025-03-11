Türkiye’nin en zengin ünlüleri belli oldu! Bakın yatırımlarını nereye yapıyorlarmış

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Ekranların ve müzik dünyasının severek takip edilen, magazin gündeminin odağı olan bir çok ünlü isim kazançlarıyla ağızları açık bırakıyor.

Kimileri bölüm başı kazançlarıyla, kimileri de konser başı ücretleriyle dikkat çekerken yapılan bir araştırma sonucunda Türkiye'nin en zengin ünlülerinin kazançlarını nereye yatırdıkları ortaya çıktı.

Başarılarıyla takdir toplayan birçok ünlü isim, kendi sektörlerinde kazançlarıyla dudak uçuklatırken yatırımlarını yaptıkları yerler dikkat çekti.

Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirirken, kimi de gayrimenkul sektörüne atılarak işlerini büyütüyor. Bakın Türkiye’nin en çok kazanan ünlüleri ve yatırım tercihleri…

HEM KAZANÇLARI HEM YATIRIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Ajda Pekkan: Türk pop müziğinin usta isimlerinden Ajda Pekkan, 70 milyon dolara ulaşan servetiyle en zengin ünlüler sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Lüks villalar ve köşklerle adından söz ettiren Pekkan, son olarak 8,6 milyon dolara malikanesini satışa çıkardı.

Ercan Kesal: Oyunculuğunu yanı sıra doktor olan Ercan Kesal, Özel Okmeydanı Hastanesi'nin de kurucusu olarak göze çarpıyor.

Yasemin Bozkurt: Güzelliği ile dikkat çeken televizyon programcısı Yasemin Bozkurt, Çeşme Alaçatı'da 10 odalı butik oteliyle dikkat çekiyor.

Serenay Sarıkaya: Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın mal varlığının 186 milyon TL olduğu söyleniyor. Kazancını gayrimenkul ve arsa alarak değerlendiren Sarıkaya'nın, son dönemlerde Marmaris'e yatırım yapmayı planladığı konuşuluyor.

Emre Altuğ: Şarkıcılığının yanında başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken Emre Altuğ, çocukluk hayalini gerçekleştirerek Çeşme Alaçatı'da bir butik otel açtı.

Hülya Avşar: Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar'ın Sarıyer'deki köşkü, Ayvalık'taki yazlığı, zeytin fabrikası, konfeksiyon fabrikası, Tarabya'daki dairesi, Riva'daki arazisi, Etiler'deki dairesi, Londra'daki rezidansı, lüks araçları ve bankadaki nakit parasıyla dudak uçuklatıyor.

Sibel Can: Şarkıcı Sibel Can, Beykoz'daki malikanesi, Nakkaştepe'deki villası, lüks araçları, Amerika'daki evleri ve yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Burak Özçivit: Oyuncu Burak Özçivit'in servetinin 70 milyon dolar olduğu söyleniyor. Özçivit, Bodrum Turgutreis'te 4 villa yaptırdı ve gayrimenkul yatırımlarına devam ediyor.

Bülent Ersoy: Sanatçı Bülent Ersoy'un gayrimenkul zengini olduğu ve 500 bin dolar değerinde mücevher ve kürkü olduğu söyleniyor.

Ebru Gündeş: Şarkıcı Ebru Gündeş, büyükbaş hayvancılık tesisi kurarak tarım ve hayvancılık alanında yatırımlar yapıyor ve gayrimenkul portföyü de oldukça geniş.

Kıvanç Tatlıtuğ: Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un servetinin 15 milyon dolar olduğu düşünülüyor.

Seda Sayan: Sunuculuk kariyeriyle öne çıkan ve aynı zamanda şarkıcı olan Seda Sayan, kazancını emlak yatırımlarıyla değerlendiriyor. Sayan'ın İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı, Londra ve Miami'de evleri ve Bodrum'da 3 villası olduğu söyleniyor.