Türkiye’nin enerji devi iflas bayrağını çekti! 27 yıllık devir kapandı

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Son dönemlerde mali sıkıntılar nedeniyle iflas bayrağını çeken şirketler her geçen gün artmaya devam ediyor.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve tarım alanında öne çıkan firmalarından olan Yediyol Holding, yaşadığı mali darboğaza daha fazla dayanmayarak iflas ettiğini açıkladı.

27 yıldır enerji sektöründe hizmet veren şirketin iflas kararı sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

6 ŞİRKET BİRDEN İFLAS ETTİ!

Geçtiğimiz aylarda yaşanan mali darboğaz nedeniyle İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesince başlatılan konkordato davasında geçici mühletin kaldırılmasına karar verildi.

Söz konusu kararla birlikte mahkeme, Yediyol Tarım Anonim Şirketi, Yediyol Enerji Anonim Şirketi, Engısolutıon Mühendislik Yatırımları Limited Şirketi, Demeter Sebze Ve Meyve Ticaret Limited Şirketi, Neper Tarım Sebze Ve Meyve İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi ve Mc1 İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına karar verdi.