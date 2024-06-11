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Türkiye’nin gözü aydın! Tarih az önce verildi; herkes rahata erecek

Türkiye’nin gözü aydın! Tarih az önce verildi; herkes rahata erecek Son zamanlarda ülkeyi etkisi altına alan bunaltıcı sıcaklardan sonra uzmanlardan müjde geldi. Hafta sonu tüm Türkiye derin bir nefes alacak. Bu kez yüzler gülüyor...