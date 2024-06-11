Türkiye’nin gözü aydın! Tarih az önce verildi; herkes rahata erecek

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Son günlerde ülkemizi kasıp kavuran sıcaklar artık sona eriyor gibi görünüyor.
Uzmanlardan gelen müjdeyle birlikte, hafta sonuna doğru Balkanlar üzerinden serin bir hava dalgası ülkemize doğru ilerliyor.
Artık herkes derin bir nefes alabilir, çünkü hafta sonu için serinlemek mümkün olacak.
Bu kez Balkanlardan gelecek
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından Balkanların devreye girebileceğini belirtti.
Paylaşımında, "Hafta sonu Balkanlar devreye girebilir. Balkanlar, Afrika ile görüşmeye başladığını duyurdu. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.