Türkiye’nin incisi: Doğası ayrı, tarihi ayrı... Kasım ayında akın akın turist alıyor

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Bolu’nun sakinliğiyle ünlü ilçesi Göynük, Cittaslow unvanıyla dikkat çekerken, ziyaretçilerine tarih ve doğanın uyum içinde bir arada olduğu benzersiz bir deneyim sunuyor.

İlçeye özgü Osmanlı mimarisiyle bezeli sokaklarda gezintiye çıkabilir, Zafer Kulesi’nden muhteşem manzarayı izleyebilirsiniz.

Akşemseddin Türbesi’nde manevi bir yolculuğa çıkmak isteyenler için de büyüleyici bir atmosfer mevcut.

Ayrıca Sünnet ve Çubuk Gölleri, doğa tutkunları için eşsiz bir rota oluşturuyor. İşte Göynük'te gezilecek yerler...

ZAFER KULESİ

Göynük, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen bir ilçedir. Bu güzel ilçeye geldiğinizde, simgesi olan Zafer Kulesi’ne çıkarak Göynük’ün panoramik manzarasına karşı hayranlıkla bakabilirsiniz. Sabah saatlerinde buradan çekilen fotoğraflar, gökyüzünün maviliği ile birleşerek benzersiz kareler oluşturur.

TARİHİ GÖYNÜK EVLERİ

Tarihi Göynük Evleri, Osmanlı’nın estetik dokusunu taşıyan yapılarıyla, Göynük sokaklarına geçmişten bir anı bırakır. Arnavut kaldırımları ve beyaz ahşap cumbalı evleri ile bu sokaklarda gezinmek, adeta zamanda bir yolculuğa çıkmak gibidir.

AKŞEMSEDDİN TÜRBESİ

Göynük’ün önemli manevi duraklarından Akşemseddin Türbesi ise huzur arayanlara kucak açar. Fatih Sultan Mehmet’in hocası olan Akşemseddin’in türbesinde dua ederken, tarihi atmosferin dinginliği içinde ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Hemen yanındaki cami de mimarisiyle dikkat çekiyor ve manevi havasıyla büyülüyor.

SÜNNET VE ÇUBUK GÖLLERİ

Doğal güzellikleriyle de öne çıkan Göynük, çevresinde yer alan Sünnet ve Çubuk Gölleri ile doğaseverlerin gözdesi haline gelmiştir. Bu göller, kuş sesleri arasında yürüyüş yapabileceğiniz, piknik yaparak doğanın tadını çıkarabileceğiniz harika alanlar sunar. Özellikle Çubuk Gölü’nün kıyısındaki yel değirmenleri, fotoğraf meraklıları için etkileyici kareler yakalama fırsatı sunar.