Türkiye’nin kuruyemiş devi iflasın eşiğinde! Mühlet süresi uzatıldı

Haber Merkezi

Eskişehir merkezli kuruyemiş üreticisi Peyman için tehlike çanları çalıyor. KFC ve Pizza Hut gibi dünyaca ünlü fast food markalarını Türkiye organizasyonları yöneten İş Gıda yönetiminde olan Peyman iflas ile burun buruna geldi.

Geçtiğimiz aylarda Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato başvurusunda bulunan şirket hakkında ilk adımda verilen 3 aylık geçici mühlet sürecinin 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

30 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak mahkeme kararı kapsamında şubat ayında verilen 3 aylık geçici mühlet kararı 2 ay daha uzatılarak şirketin ekonomik sıkıntılarını çözmesi adına önemli bir karar alındı.

Mahkeme, geçici mühlet süresi boyunca mevcut tüm tedbirlerin yürürlükte kalmasına karar verdi. Aynı zamanda, konkordato sürecini denetleyen geçici komiser heyetinden yeni bir rapor alınmasına, bilirkişi incelemelerinin de tamamlanmasının beklenmesine hükmedildi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Geçici mühlet süresinin uzatılmasına karar veren mahkeme tarafından, konkordato davasının bir sonraki duruşmasının 25 Haziran 2025 tarihinde saat 10.25'te görülmesine oy birliğiyle karar verdi.

Uzatılan sürenin sonlanmasıyla birlikte 3 kişilik konkordato komiser heyetinin hazırlayacağı raporda şirketin taahhütlerini yerine getirmediğine karar vermesi halinde, Peyman Kuruyemiş'in iflasına hükmedilebilecek.