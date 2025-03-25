Türkiye'nin lastik devinden kritik karar! Üretim bantlarını durduruyor...

Yağmur Uçar
Türkiye'nin önde gelen lastik şirketlerinden Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Brisa), İzmit fabrikasında üretimi geçici olarak durduracağını duyurdu.
Şirket, bu kararın planlı bakım çalışmaları kapsamında alındığını bildirdi.
Brisa, İzmit fabrikasında üretimin 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00’dan, 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar durdurulacağını açıkladı.
İZMİR DEVAM
Brisa, İzmit fabrikasındaki duruş süresince Aksaray fabrikasında üretimin kesintisiz olarak devam edeceğini açıkladı. Bu sayede şirketin üretim kapasitesinin olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor.