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Türkiye'nin lastik devinden kritik karar! Üretim bantlarını durduruyor...

Türkiye'nin lastik devinden kritik karar! Üretim bantlarını durduruyor... Kocaeli'nin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmit fabrikasında üretime geçici bir süre ara vereceğini duyurdu.