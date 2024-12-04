Türkiye’nin saklı cenneti: Konya’ya 1,5 saat uzaklıkta! Manzarayı gören vazgeçemiyor

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Karaman’ın Ermenek ilçesi, doğaseverlerin ilgisini çeken nadir yerlerden biri olarak her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.

Bu bölgenin en dikkat çeken doğal güzelliklerinden biri ise, Toros Dağları’nın eteklerinde yer alan ve Ermenek Çayı üzerinde bulunan Nadire Kanyonu.

9 kilometrelik bu etkileyici kanyon, bölge halkı kadar çevre illerden gelen doğa tutkunları için de keşfedilecek bir rota haline gelmiş durumda.

MANZARASIYLA BÜYÜLÜYOR

Ermenek Baraj Gölü’nün sakin sularında uzanan Nadire Kanyonu, doğaseverlere her adımda farklı bir güzellik sunuyor.

Yüksek sarp kayalarla çevrili kanyon, bazen 250 metreye kadar yükselen bu kayaların sunduğu muazzam manzaralarla büyülüyor.

Özellikle kanyon boyunca yapılan tekne turları, ziyaretçilerine bu doğa harikasını keşfetmek için eşsiz bir fırsat sağlıyor.

Berrak suyu ve çevresindeki yeşil doğasıyla dikkat çeken Nadire Kanyonu, kayaların yansımasıyla oluşan muazzam görüntüler ve doğanın sunduğu sakin atmosfer ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.