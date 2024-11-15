Türkiye’nin telefon tercihleri belli oldu! En çok tercih edilen telefon…

Haber Merkezi

Statcounter tarafından yapılan bir çalışma sonrasında Türkiye’de en çok kullanılan telefonlar belli oldu.

Yayınlanan verilere göre hemen herkesin de tahmin ettiği gibi Ekim 2024 itibarıyla Türkiye’de en çok kullanılan telefon markası, yüzde 28.33 pazar payı ile Apple oldu.

Apple’ın zirvede yer aldığı verilerde Samsung ise yüzde 22.8 ile ikinci sırada yer alırken, Xiaomi ise yüzde 10.6 ile üçüncülüğe yerleşti.

Bilinen markaların yanı sıra verilerde dikkat çeken diğer bir detay ise markası belirsiz olan kaçak telefonlar alım oranları ile şaşkınlık yarattı.

MARKASI BELİRSİZ ALICISI ÇOK!

Birçok telefon, yasal olmayan yollarla Türkiye’ye getirilip satışı sağlanabiliyor. Satışı gerçekleşen bu modeller arasında en dikkat çekeni ise markası belirsiz olan telefonlar.

Verilere göre ilk dörtte yer alan bilindik markalara nazaran markası belirsiz olan telefonlar alım oranı ile şaşkınlık yaratıyor.

Bu cihazlar tek bir markaya bağlı olmasa da yüzde 6.06 pazar payı ile Türkiye’deki telefon kullanım sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor. Hatta bu oran, vivo ve Oppo gibi bilindik markaların kullanım oranını bile geride bırakıyor.

Bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Türkiye’de kaçak telefon sayısının 3.5 milyonu aştığını ve bu durumun 30 milyar TL’yi aşan vergi kaybına neden olduğunu ifade ediyor.