Türkiye’nin ünlü inşaat şirket konkordato ilan etti! Büyük ihalelerin çoğu onlardaydı

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Türkiye’nin önemli inşaat projelerine malzeme tedariği sağlayan ve sektörde güvenilir bir isim olarak bilinen Eray Grup Metal Tekstil İnşaat, ekonomik dalgalanmaların etkisine direnemedi.

Şirket, mali yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanınca Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirket için bir yıl süreyle kesin mühlet kararı verdi.

Bu karar, Eray Grup’un borçlarını yeniden yapılandırmasına ve mali durumunu toparlamasına olanak sağlarken, alacaklıların icra takibi başlatmasını da geçici olarak durduruyor.

Sektörde geniş yankı uyandıran gelişme, şirketle iş yapan tedarikçiler ve müteahhitler için belirsizlik yaratırken, şirket yönetiminin açıklamaları merakla bekleniyor.

YAKIN TAKİBE ALINACAK

Aynı zamanda şirket aleyhine yeni takip başlatılamayacak ve mevcut takipler ise durdurulacak. Rehinli mallar nedeniyle başlatılan takipler devam edebilecek, ancak malların satışı gerçekleştirilemeyecek.

Şirketin yönetim kurulu, konkordato komiserlerinin onayı olmadan herhangi bir işlem yapamayacak. Mahkeme, konkordato sürecini yönetmek üzere Mali Müşavir Cemile Sahillioğlu ve Hukukçu Nehir Ak’ı komiser olarak atandığı süreç, denetim altında devam edecek ve duruşma 9 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.