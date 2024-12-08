Türkiye’nin ünlü mobilya devi iflasın eşiğinde! Mobilya ihracatında ilk onda yer alıyordu

Haber Merkezi

Türkiye’nin ünlü mobilya devleri arasında yer alan Ezza Home, yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusuyla şoke etti.

Bursa merkezli mobilya devi yaşadığı büyük ölçekli finansal sıkıntılar nedeniyle talep ettiği konkordato, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından incelemeye alındı.

Mahkeme tarafından verilen ihtiyati tedbir kararıyla birlikte şirketin 3 ay boyunca mali tabloları incelenecek ve bu süreçte iflas takibi ve icra işlemleri uygulanacak.

TÜKİYENİN EN BÜYÜĞÜYDÜ!

Ezza Home, Japonya, ABD, Avrupa ve Afrika kıtaları başta olmak üzere dünyanın 30'u aşkın ülkesine ihracat gerçekleştiriyordu. Mobilya devi geçtiğimiz yıllarda yayınlanan mobilya sektöründe Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçısı listesinde de yer edinmeyi başarmıştı.

Ancak bu başarısının yanı sıra ünlü şirket hakkında, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 3 aylık geçici konkordato mehli verildiğini duyururken, bu süreçte şirket yetkililerinin mal varlıklarını 3. kişilere devretmesine yasak getirdi.

Şirketin iflasının açıklanmaması ve ekonomik durumunu toparlaması adına mahkemeden 3 ay süre verildi. Mahkeme, 2 Aralık 2024 tarihi itibarıyla şirketin iflas takibi ve yeni icralara karşı korunduğunu belirterek, 3 ay boyunca alacaklıların herhangi bir tahsilata gidemeyeceğine de hükmetti.