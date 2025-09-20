Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ünlü şef Danilo Zanna’ya Turkuaz Kart vermesi sonrasında, bu özel kart yeniden gündeme geldi.

Türkiye’ye yerleşerek kariyerine burada devam eden İtalyan şef, bu özel kart sayesinde süresiz oturum ve çalışma hakkı kazandı.

Gelişmenin ardından pek çok kişi, "Turkuaz Kart nedir, kimlere verilir?" sorularını araştırmaya başladı.

İşte, Turkuaz Kart hakkında merak edilenler..

Turkuaz Kart nedir? Turkuaz Kart kimlere verilir?

Türkiye’de yüksek nitelikli yabancı çalışanlar ve yatırımcılar için oluşturulan Turkuaz Kart, uzun dönem ikamet ve çalışma iznini bir arada sunuyor.

Türkiye'de yabancı uyruklular için sağlanan önemli imkanlardan biri olan Turkuaz Kart, çalışma ve ikamet hakkı sunan özel bir belgedir.

Çalışma izni muafiyetini beraberinde getiren bu kart, sahiplerine aynı zamanda uzun vadeli oturum avantajı da sağlar.

Turkuaz Kart, özellikle Türkiye'ye ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel ve sportif anlamda katkı sağlayacak niteliklere sahip yabancılara verilmektedir.

Akademisyenler, bilim insanları, yatırımcılar ve uluslararası düzeyde başarılı meslek sahipleri bu karta başvuru yapabilmektedir.

Bu kartı alan kişiler, Türkiye’de süresiz oturma ve çalışma hakkına sahip olurken; eşleri ve çocukları da ikamet hakkından yararlanabilir.

Ayrıca Turkuaz Kart sahipleri birçok alanda Türk vatandaşlarına tanınan haklardan faydalanabilmektedir.

Kısacası, Turkuaz Kart hem Türkiye’de kalıcı olarak yaşamak isteyen yabancılar hem de ülkeye değer katacak nitelikli bireyler için büyük bir fırsat sunmaktadır.