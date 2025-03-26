Turpun büyüğü nedir? Turpun büyüğü heybede ne demektir?

Yağmur Uçar

Turpun büyüğü heybede ne demek? Turpun büyüğü heybede deyiminin anlamı nedir? Turpun büyüğü heybede mecazi anlamı nedir?

Turpun büyüğü heybede deyimi nerelerde kullanılır? Turpun büyüğü heybede nasıl ortaya çıktı? Turpun büyüğü heybede hangi durumlarda söylenir?...

Bu sorular son günlerde sıklıkla arama motoruna yöneltiliyor.

Siyasilerin kullandığı bu atasözünün anlamı haberimizde...

TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE NE DEMEK

"Turpun büyüğü heybede" atasözü, asıl önemli şeyin veya en büyük sürprizin henüz ortaya çıkmadığını ifade eder.

Bir konu hakkında söylenenlerden veya yapılanlardan daha büyük, etkili bir şeyin ileride geleceğini anlatır.

Örnek Kullanım:

"Daha yeni başladık, bekle bakalım, turpun büyüğü heybede!" (Yani, asıl büyük hamle veya sürpriz henüz gelmedi.)

"Bu kadar zammı gördük ama dur bakalım, turpun büyüğü heybede olabilir!" (Yani, daha büyük zamlar gelebilir.)