Turşu suyu ve bal karışımı ne işe yarar? Uzmanlar açıkladı...

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Turşu suyu, özellikle doğal fermantasyonla hazırlanmış olanı, sağlığa olan faydalarıyla son yıllarda yeniden popüler hale geldi.

Ancak son dönemde dikkat çeken yeni bir karışım daha var: turşu suyuna bal eklemek.

Uzmanlara göre bu iki doğal ürünün birleşimi, hem vücudu arındırıyor hem de enerji veriyor.

Bal, doğal antibakteriyel ve antioksidan özellikleri sayesinde vücudu hastalıklara karşı korurken; turşu suyu ise probiyotik etkisiyle bağırsak florasını güçlendiriyor.

Bu ikili bir araya geldiğinde, bağışıklık sisteminin dengelenmesine yardımcı oluyor.

Turşu suyunda bulunan faydalı bakteriler, sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlıyor. Balın yumuşatıcı ve onarıcı etkisi ise mideyi rahatlatıyor.

Özellikle yemeklerden sonra bir çay bardağı kadar tüketilen bal eklenmiş turşu suyu, şişkinlik ve hazımsızlığı önleyebiliyor.

Sporcular arasında da popülerleşen bu karışım, içerdiği mineraller sayesinde kas kramplarına iyi geliyor. Bal, doğal şeker içeriğiyle hızlı enerji sağlarken, turşu suyu ise kaybedilen elektrolitleri yerine koyuyor.