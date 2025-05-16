Turşusu bitti, suyu kaldı: İşte kullanabileceğiniz yemekler...

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Turşu bidonları yendikçe geriye genellikle sadece turşu suyu kalır.

Pek çoğumuz bu ekşi, tuzlu, aromatik sıvıyı doğrudan çöpe dökeriz. Ancak bu su aslında hem lezzet, hem de besin değeri açısından oldukça zengindir.

İçerdiği sirke, sarımsak, baharatlar ve fermantasyon kalıntılarıyla, turşu suyu mutfakta değerlendirilmesi gereken çok yönlü bir sıvıdır.

Üstelik doğru kullanıldığında hem yemeklerinize karakter katar hem de israfı önler.

İşte turşu suyunu çöpe dökmek yerine kullanabileceğiniz lezzetli yollar...

Turşu suyu, sirke bazlı olduğu için klasik bir vinaigrette sosu hazırlarken limon ya da sirke yerine kullanılabilir. Özellikle yeşil salatalarda, lahana salatasında veya patates salatasında ekstra aroma sağlar.

Turşu suyunun içinde asit (sirke) ve tuz bulunduğu için etleri yumuşatmakta kullanılabilir. Özellikle tavuk, kırmızı et ve balık için etkili bir marine sıvısı olur. Etin lezzetini artırırken doğal olarak yumuşamasını sağlar.

Makarna veya patates haşladığınız suya bir miktar turşu suyu eklerseniz, özellikle sade yenilen yemeklerde hafif bir ekşilik ve aroma yakalarsınız.

Bazı insanlar spor sonrası turşu suyu shot’ı içerek kas kramplarına karşı önlem alır. Çünkü turşu suyu potasyum ve sodyum içerir. Ayrıca probiyotik özelliği olan turşu sularında sindirime de katkı sağlar.

Sarımsaklı yoğurt, rus salatası, humus, acuka gibi mezelere birkaç kaşık turşu suyu eklerseniz hem kıvamı açılır hem de tat daha dengeli hale gelir.