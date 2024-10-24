Turuncu alarm nedir, ne anlama gelir? Havalimanlarında turuncu alarm!

Yağmur Dinç

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından tüm Türkiye genelinde güvenlik önlemleri artırılmaya başladı. Bu nedenle havalimanlarında alınan önlemler de turuncu alarm seviyesine çıkarıldı.

Peki, Turuncu alarm nedir, nasıl uygulanır? Havalimanlarında turuncu alarm verilirse ne olur? İşte anlamı...

TURUNCU ALARM NEDİR

Turuncu alarm, güvenlik tehdit seviyelerini belirten renk kodlu sistemin bir parçasıdır. Bu sistem, farklı renkleri kullanarak potansiyel tehdit seviyelerini gösterir ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Turuncu alarm, bu skalada dördüncü sırada yer alır ve yüksek risk durumunu ifade eder.

HAVALİMANLARINDA TURUNCU ALARM

Havalimanları, uluslararası seyahat ve ticaretin merkezi olmaları nedeniyle özel güvenlik önlemleri gerektiren kritik alanlardır.

Turuncu alarm durumunda, güvenlik taramaları sıkılaştırılabilir, güvenlik görevlisi sayısı artırılabilir ve yolcuların ve personelin hareketleri kısıtlanabilir.