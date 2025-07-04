Turuncu kodlu uyarı verildi: Bu illerde denize girişler yasaklandı

Meteoroloji tarafından verilen turuncu kodlu uyarı Ordu ve Giresun’da denize giriş yasaklarını beraberinde getirdi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Temmuz Cuma ve 5 Temmuz Cumartesi günlerinde denize girişler kısıtlandı.

Ordu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı doğrultusunda 4 Temmuz Cuma günü için turuncu kodlu alarm verildiğini ve il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

İKİ GÜN BOYUNCA YASAKLANDI!

Ordu ve Giresun Valilikleri tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler iki gün boyunca yasaklandı.

İlgili valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, şiddetli yağışların neden olabileceği deniz kirliliği, yüksek dalgalar ve rip akıntısı gibi tehlikeler oluşturabileceğinden vatandaşların can güvenliği açısından tedbir alındığı vurgulandı.