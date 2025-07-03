TUS 2. dönem başvuruları ne zaman başlıyor? TUS/2 sınavı ne zaman?

TUS sınavlarına katılacak olan doktor adayları, Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) açıklanan 2025 TUS başvuru ve sınav takvimine odaklanmış durumda.
Sınav takvimin belli olmasının ardından, TUS 2. dönem sınavları için başvuru tarihleri netleşti.
2025 TUS/2 başvurularının ne zaman başlayacağı ve sınav tarihi sınavı bekleyen binlerce doktor adayın gündeminde yer alıyor.
Peki, 2025 TUS 2. Dönem başvuruları ne zaman başlayacak? TUS/2 sınavı ne zaman?
TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/2) başvuruları 2-9 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak.
TUS/2 SINAVI NE ZAMAN?
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.