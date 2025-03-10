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TUS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? TUS/1 sınavı ne zaman?

TUS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? TUS/1 sınavı ne zaman? ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile birlikte TUS 1. dönem sınav tarihi belli oldu. İşte TUS/1 hakkında merak edilenler...