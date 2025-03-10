TUS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? TUS/1 sınavı ne zaman?

2025 TUS sınavı için geri sayım başladı. Tıpta Uzmanlık Sınavı için başvurular 12 Şubat'ta sona erdi.
TUS sınavlarına katılacak olan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan 2025 TUS sınav takvimini yakından takip etmeye başladı.
2025 TUS/1 sınav tarihi sınavı girecek olan binlerce adayın gündeminde yer alıyor.
Başvuruların sona ermesinin ardından "TUS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" ve "TUS/1 sınavı ne zaman?" sorusu gündeme geldi.
İşte, TUS/1 sınavı hakkında merak edilenler...
TUS/1 sınavı ne zaman?
2025 TUS 1. dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.
TUS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
TUS sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. TUS sınav giriş belgesinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce yayınlanması bekleniyor.