TUS tercihleri ne zaman başlayacak? TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

18 Ağustos'ta gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS/2) sonuçları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Sınav sonuçlarının ardından gözler tercih tarihine çevrildi.
Sınava giren adaylar TUS tercihlerinin ne zaman yapılacağını ve TUS kontenjanlarını araştırmaya başladı.
Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden bireysel şekilde yapabilecekler. Tercih işlemlerini TC kimlik numarası ve aday şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilecekler.
Peki TUS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
TUS tercihleri ne zaman başlayacak?
TUS tercihlerinin ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav Sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklandı.
TUS tercih tarihleri tercih kılavuzunun erişime açılmasının ardından belli olacak.