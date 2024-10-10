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TUS tercihleri ne zaman başlayacak? TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

TUS tercihleri ne zaman başlayacak? TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı? TUS tercihlerinin ne zaman başlayacağı konusu gündeme geldi. Sınava giren adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.