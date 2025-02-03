TUS/1 başvuruları ne zaman başlıyor? TUS/1 sınavı ne zaman?

Hüseyin Topuz
TUS sınavlarına katılacak olan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan 2025 TUS başvuru ve sınav takvimini yakından takip etmeye başladı.
Sınav takvimin belli olmasının ardından, TUS 1. dönem sınavları için başvuru tarihleri netleşti.
2025 TUS/1 başvurularının ne zaman başlayacağı ve sınav tarihi sınavı bekleyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor.
Peki, 2025 TUS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, TUS/1 sınavı hakkında merak edilenler...
TUS/1 başvuruları ne zaman başlıyor?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) başvuruları 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak.
TUS/1 sınavı ne zaman?
2025 TUS 1. dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.