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TUS/1 başvuruları ne zaman başlıyor? TUS/1 sınavı ne zaman?

TUS/1 başvuruları ne zaman başlıyor? TUS/1 sınavı ne zaman? ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile birlikte TUS 1. dönem başvuru tarihleri de belli oldu. İşte TUS/1 başvuru tarihi ve sınav tarihi...