TUS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TUS/2 sonuçları sorgulama ekranı..

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) 17 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirildi.
Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı.
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre TUS/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
ÖSYM'nin sınav takvimini yayınlamasının ardından TUS sonuçları için geri sayım başladı.
Peki TUS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen o tarih...
TUS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre 12 Eylül 2025 Cuma günü açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler..