TUS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TUS/2 sonuçları sorgulama ekranı.. 17 Ağustos'ta yapılan TUS/2 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük merak uyandırdı. İşte sonuçların açıklanacağı o tarih..