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Tutkunlarına müjde! 2 Temmuz’da BİM’e Gokart Pro geliyor: İşte fiyatı

BİM, 2 Temmuz Çarşamba günü hız ve eğlence meraklılarını sevindirecek bir sürprizle geliyor. Geniş ürün yelpazesiyle her kesime hitap eden market zinciri, bu kez Gokart Pro modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte BİM 2 Temmuz aktüel katalog…

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Tutkunlarına müjde! 2 Temmuz’da BİM’e Gokart Pro geliyor: İşte fiyatı

BİM, 2 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla müşterilerine yine dopdolu bir aktüel ürün kataloğu sunuyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da cazip fiyatlarla raflarını yenileyen BİM, özellikle fiyat-performans açısından öne çıkan ürünleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu haftanın en çok konuşulan ürünü ise modern tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken yemek masası takımı oldu. Kaliteli malzemesiyle uzun ömürlü kullanım vadeden masa takımı, hem küçük hem de geniş alanlara uygun ölçüleriyle kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Sürpriz bir ürünle de raflarını renklendiren BİM, bu hafta gençlerin ilgisini çekecek olan Gokart aracını satışa sunuyor.

İşte BİM 2 Temmuz aktüel ürünler:

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