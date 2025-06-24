Tütünden en fazla gelir elde eden ülkeler listelendi! Türkiye’nin geliri şaşırttı

Tütün üretimi pek çok ülkede önemli bir gelir kaynağı olarak görülmeye devam ederken yapılan bir araştırma sonucunda tütünden en fazla gelir elde eden ülkeler listelendi.

Dünya ekonomisinde oldukça geniş bir paya sahip olan tütün, özellikle bu ülkelerde dikkat çeken gelirler sağlıyor.

Yapılan araştırmaya göre, ülkelerin hem tütün üretimi hem de tütün mamullerine yönelik iç ve dış pazar faaliyetlerinin büyüklüğünü ortaya koydu.

Listenin zirvesinde yaklaşık 2 trilyon 985 milyar dolarlık tütün geliriyle Çin yer alırken onu takip eden ülkeler dikkat çekti.

TÜTÜN GELİRİ EN FAZLA OLAN ÜLKELER

1-Çin – 2.985 milyar dolar

2-ABD – 1.074,5 milyar dolar

3-Almanya – 1.074,5 milyar dolar

4-Endonezya – 369,7 milyar dolar

5-İngiltere – 292,7 milyar dolar

6-Türkiye – 283,8 milyar dolar

7-Rusya – 269,7 milyar dolar

8-İtalya – 248,2 milyar dolar

9-Japonya – 244,5 milyar dolar