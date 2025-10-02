Tuvalet kağıtlarındaki desenler boşa değilmiş: Bakın ne işe yarıyor

Tuvalet kağıtları, günlük hijyenimizin önemli bir parçası.

Bu beyaz renkli yumuşak peçeteler, aynı zamanda bazı desenler de barındırıyor.

Tuvalet kağıdında desenin ne işi var diye düşünüyorsanız ya da ilk kez fark ettiyseniz, sebebini açıklıyoruz.

Desenler, öylesine basılması...

İŞTE SEBEBİ

Kabartmalı desenler, kağıdın yüzey alanını artırır. Bu sayede suyu ve nemi daha iyi emer, temizlik performansını yükseltir.

Çok katlı tuvalet kağıtlarında desenler, katları birbirine sabitlemek için kabartma tekniği ile uygulanır.

Bu sayede katlar ayrılmaz ve rulo kullanımı daha düzgün olur.

Bazı desenler “lüks”, "premium" veya “çevre dostu" gibi mesajlar verir.