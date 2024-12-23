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TÜVTÜRK'ten Araç Sahiplerine Uyarı: Artık Bu Araçlar Muayeneden Geçemeyecek

TÜVTÜRK'ten Araç Sahiplerine Uyarı: Artık Bu Araçlar Muayeneden Geçemeyecek TÜVTÜRK, araç muayenesi ile ilgili önemli bir duyuru geldi. 1 Mart 2025 itibariyle, ticari taksilerde kamera bulundurma zorunluluğu getirilecek. Bu tarihten sonra, kameraya sahip olmayan ticari taksiler araç muayenesinden onay alamayacak.