TÜVTÜRK'ten Araç Sahiplerine Uyarı: Artık Bu Araçlar Muayeneden Geçemeyecek

İçişleri Bakanlığı, ticari taksilerle ilgili önemli bir düzenleme getirdi.
1 Mart 2025'ten itibaren, ticari taksilerin araç muayenesinden geçebilmesi için kamera sistemi bulundurması şart olacak.
Bu düzenleme, taksi şoförlerinin ve yolcularının güvenliğini artırmayı hedefliyor.
HEM YOLCU HEM ŞOFÖR GÜVENLİĞİ ARTACAK
Son yıllarda, taksi şoförlerine yönelik artan saldırılar ve güvenlik problemleri, araç içi kameraların önemini gözler önüne serdi.
Bu düzenleme taksi şoförlerinin güvenliğini artırmanın yanı sıra, yolcular için de bir güvenlik önlemi oluşturacak.
Kamera sistemleri, yaşanabilecek olumsuz durumlarda delil sağlayarak, olası anlaşmazlıkların çözülmesinde yardımcı olacak.
Bu yeni düzenleme, ticari taksilerde kamera sisteminin zorunlu hale gelmesini sağlıyor. 1 Mart 2025'ten itibaren, kameraya sahip olmayan taksiler, TÜVTÜRK’ün gerçekleştireceği araç muayenesinden geçemeyecek.