Tüylenen kazaklarınız artık çöpe gitmeyecek! Bu yöntemle temizlendiğinde ilk günkü gibi oluyor… Kazaklarla ilgili yaşadığımız problemlerin en can sıkıcı olanı tüylenme sorunu. Ama artık endişelenmenize, canınızı sıkmanıza gerek yok. Tüylerden kurtulmak artık çok basit…

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Gardırobunuzda yer alan güzel kazaklarınızın zamanla tüylenmesi ne yazık ki kaçınılmaz bir son. Çoğu zaman can sıkıcı olan bu durum artık hiç canınızı sıkamayacak.

Artık tüylenmiş kazakları tıpkı eski haline çeviren basit ve etkili yöntemler mevcut. İşte, kazaklarını tüylerden kurtaracak o yöntemler…

Yumuşak fırça veya tarak

Tüylerden kurtulmanız için en basit yöntem, herkesin evinde bulunan o gereç ile oldukça basit. Yumuşak bir tarak kullanarak kazağın üzerine hafif bir baskıyla tüyleri yukarı doğru taradığınızda tüylerden kurtulabilmeniz mümkün. Ayrıca bu yöntemi özel kumaş fırçanız var ise onunla da uygulayabilirsiniz.

Elektrikli tüy alma makinesi

Son zamanlarda kullanımı trend haline gelen elektrikli tüy toplama makineleri tüylenen kazaklar için adeta biçilmiş kaftan. Tüy alma makinesini tüylenen kazağın üzerinde nazikçe gezdirerek oluşan tüm tüylerden kurtulmanız çok kısa bir zamanınızı alacak.

Bant veya yapışkan rulo

Yapışkanlık özelliğine sahip olan bant ve rulolar tüyleri toplamada oldukça ustalardır. Kullanılacak en pratik ve hızlı olan bu yöntem ile yapışkan yüzeyi kazağın üzerine bastırıp çekerek tüylerden hemen kurtulabilirsiniz. Ancak nazik olmayı sakın unutmayın. Yapışkan ürünleri hızlı çekmemeye özen gösterin.

Elastik fırça veya sünger

Elastik fırça veya sünger kullanımı da etkili bir yöntem olarak kullanılabilir. Elastik fırça ve süngeri nazik hareketlerle uygulayarak kazağınıza zarar vermeden tüylerden kurtulabilirsiniz.

Sirke ve su karışımı

Sıra geldi son yönteme, bu yöntem ise sirke ve su ile uygulanıyor. Bir sprey şişesine su ve sirke karışımı yapın, yaptığınız bu karışımı kazak yüzeyine püskürterek uygulayın. Hemen ardından temiz bir bez veya fırça yardımı ile nazikçe tüyleri temizleyin. Sirke, tüylerin gevşemesine yardımcı olarak kısa sürede kazağınızı tüylerden kurtarmanızı sağlayacak.