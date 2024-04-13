Tüylerinize birkaç damla sürün, nasıl sararıyor görün...

Vücudumuzu koruyan tüyler, bazen istenmeyen olabiliyor. Özellikle yüz, kol, çene gibi bölgelerde çıkan ayva tüyleri, sosyal hayatımızda rahatsızlık verebiliyor.
Tüylerini ağda veya jiletle almak istemeyenler, rengini açarak bu işten kurtulabiliyor. Bu noktada tüy sarartma yöntemleri merak konusu oluyor.
Peki tüyler nasıl sararır? Tüy sarartma yöntemleri nelerdir? İşte en pratik yolu...
Oksijenli su
Hidrojen perosit olarak bilinen oksijenli su, tüylerinizi sarartmak için kullanabileceğiniz pratik ve etkili yöntemlerden biridir.
Oksijen suyundan pamuğa birazcık dökün ve sarartmak istediğiniz bölgeye sürüp, biraz bekletin.
Tüylerinizin hızlı bir şekilde sararmasını istiyorsanız, örneğin kolunuza oksijenli su sürüp 25 dakika kadar güneşte bekleyin.
Güneş tüylerin kısa sürede sararmasını sağlayacaktır.