TV8 dev maçı şifresiz yayınlayacak! İşte merakla beklenen o maç... A Milli Futbol Takımı'mız 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile karşı karşıya geliyor. Maçın yayınlanacağı kanal sosyal medyada gündeme geldi.

Editör: Salih Demirgan

2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi maçları için geri sayım başladı. B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımı'mız Karadağ, Galler ve İzlanda ile mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı'mız 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile karşılaşacak.

Futbolseverler Galler ile Türkiye arasında oynanacak maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Galler ile Türkiye arasında oynanacak müsabakanın detaylarını sizler için derledik.

İşte, Galler - Türkiye maçının merak edilenleri...

Galler - Türkiye maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Galler - Türkiye maçı 6 Eylül Cuma günü saat 21:45'te Galler'in başkenti Cardiff'te yer alan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

Galler - Türkiye maçı TV8 ekranlarında canlı yayınlanacak.