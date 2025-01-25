TV8,5'ta futbol şöleni! Hafta sonu 4 maç şifresiz yayınlanacak...
Hüseyin Topuz

TV8,5 kanalı Hollanda Ligi, Belçika Ligi ve İngiltere Championship'te oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.

Futbolu yakından takip edenler her hafta TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar gerçekleştiriyor.

Futbolseverler TV8,5 kanalının bu hafta sonu şifresiz yayınlayacağı maçlar hakkında aramalarını hızlandırdı.

25-26 Ocak tarihleri arasında Belçika Ligi, Hollanda Ligi ve Championship'te oynanacak 4 maç TV8,5 ekranlarında şifresiz yayınlanacak.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bu haftanın maç programı..

25 Ocak Cumartesi

15:30 Luton Town - Millwall

18:00 Bristol - Blackburn

26 Ocak Pazar

15:30 Standart Liege - Dender

18:45 AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam

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Hüseyin Topuz
Seo Editor