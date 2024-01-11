TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 4 maç açıklandı! Hollanda Ligi, Yunanistan Ligi, Afrika Uluslar Kupası... Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 kanalı 14 Ocak ile 15 Ocak tarihleri arasında yayınlayacağı maçları yayın akışında duyurdu. İşte bu hafta yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com

Her hafta şifresiz maç yayınları ile dikkatleri üzerine çeken TV8,5'ın 14 Ocak ve 15 Ocak tarihlerinden ekranlara getireceği maçlar belli oldu.

Hollanda Eredivisie ve Yunanistan Süper Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5'un bu hafta yayınlayacağı maçlar merak uyandırdı.

TV8,5 kanalı Cumartesi günü başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası maçlarınıda yayınlama kararı aldı.

Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları yakından takip ediyor. TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.

Bu hafta Hollanda Ligi, Yunanistan Süper Ligi ve Afrika Uluslar Kupası'nda oynanacak 4 maç TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

13 Ocak Cumartesi

18:45 Feyenoord - NEC Nijmegen (TV8,5)

21.30 AEK - Panathinaikos (TV8,5)

23: 00 Fildişi Sahili - Gine Bissau (TV8,5)

14 Ocak Pazar

17:00 Nijerya - Ekvator Ginesi (TV8,5)