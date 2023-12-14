TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 4 maç açıklandı! İşte şifresiz izlenecek maçlar... TV8,5'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar açıklandı. İşte 15-17 Aralık tarihleri arasında TV8,5'ta canlı yayınlanacak maçlar..

ensonhaber.com

TV8,5 her hafta bazı maçları şifresiz olarak ekranlara getirerek futbolseverleri ekran başına çekiyor.

Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Eredivisie'de oynanan maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5'un bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.

Futbolseverler TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçları yakından takip ediyor.

TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı açıklandı. Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 kanalı 15 Aralık ile 17 Aralık arasında yayınlayacağı maçları yayın akışında duyurdu.

Bu hafta Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Ligi'nde oynanacak 4 maç TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

Şifresiz maçlar belli oldu

TV8,5 her hafta Suudi Arabistan Pro Ligi ve Hollanda Eredivisi'de oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlıyor.

TV8,5'un yayın akışına göre bu hafta Suudi Arabistan Pro Ligi'nden 1, Hollanda Eredivisi'den ise 3 maç şifresiz olarak ekrana gelecek.

İşte bu haftanın maç programı..

15 Aralık Cuma

12:00 Al Hilal - Al Wahda (TV8,5)

17 Aralık Pazar

16:30 Heracles - Feyenoord

18:45 Ajax - Zwolle

22:00 AZ Alkmaar - PSV