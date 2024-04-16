TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 4 maç belli oldu! Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi
ensonhaber.com

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un bu hafta yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak 4 maç TV8,5'ta ekrana gelecek.

Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları yakından takip ediyor.

TV8,5'un 16 Nisan ile 18 Nisan tarihleri arasında şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı açıklandı.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...

16 Nisan Salı

22:00 Borussia Dortmund - Atletico Madrid

17 Nisan Çarşamba

22:00 Bayern Münih - Arsenal

18 Nisan Perşembe

19:45 Lille - Aston Villa

22:00 Roma - Milan