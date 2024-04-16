TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 4 maç belli oldu! Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi

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Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un bu hafta yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak 4 maç TV8,5'ta ekrana gelecek.
Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları yakından takip ediyor.
TV8,5'un 16 Nisan ile 18 Nisan tarihleri arasında şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı açıklandı.
Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...
16 Nisan Salı
22:00 Borussia Dortmund - Atletico Madrid
17 Nisan Çarşamba
22:00 Bayern Münih - Arsenal
18 Nisan Perşembe
19:45 Lille - Aston Villa
22:00 Roma - Milan