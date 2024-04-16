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TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 4 maç belli oldu! Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi

TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 4 maç belli oldu! Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçlar açıklandı. İşte 16-18 Nisan tarihleri arasında TV8,5'ta canlı yayınlanacak maçlar..