Üç aylar ne zaman? 2025 üç aylar başlangıç tarihi...

Hüseyin Topuz

2025 yılına sayılı günler kala 2025 yılında üç ayların başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı.

Vatandaşlar 2025 yılında üç ayların hangi tarihte başlayacağını öğrenmek için arama motorlarında aramalarını hızlandırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2025 yılında üç ayların başlayacağı tarih belli oldu.

Peki, 2025 yılında üç aylar hangi tarihte başlayacak. İşte üç ayların başlayacağı tarih ve 2025 kandil günleri...

Üç aylar ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2025 yılında üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü 1 Ocak 2025 tarihine denk geliyor.

2025 yılı kandil günleri

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba