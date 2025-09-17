Üç aylar ne zaman? 2025'te başlıyor: İşte Recep, Şaban ve Ramazan takvimi...

Müslümanlar için oldukça kıymetli olan Üç Aylar, 2025 yılında da ibadet, zikir ve dualarla karşılanacak.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan bu mübarek zaman dilimi, rahmet ve bereketin yoğun olarak hissedildiği günleri beraberinde getiriyor.

Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleri bu dönemin en önemli geceleri arasında yer alıyor.

Oruç, namaz, Kur’an tilaveti, sadaka ve hayır işlerinin arttığı bu dönem, dört gözle bekleniyor.

Vatandaşlar şimdiden “Üç Aylar ne zaman başlayacak, hangi gün hangi kandil idrak edilecek?” sorularının yanıtını merak ederken, 2025 Üç Aylar takvimi gündemdeki yerini aldı.

İşte, Üç Aylar 2025-26 takvimi...

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI 2025

Üç aylar, Recep ayının gelişiyle birlikte başlıyor. Hicri takvime göre; bu sene üç aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü başlıyor.

ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Recep Ayı Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Şaban Ayı Başlangıcı: 31 Ocak 2025 Cuma

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Ayı Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Mart 2025 Perşembe gecesi