Üç Aylar'ın müjdesi: 2025 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembe gecesini cumaya bağlayan gecedir.

"Regaip" kelimesi, "istek, arzu ve rağbet edilen şey" anlamına gelir. Bu geceye bu isim verilmesinin sebebi, duaların, dileklerin ve ibadetlerin kabulüne vesile olduğuna inanılmasıdır.

Aynı zamanda Üç Aylar'ın (Recep, Şaban, Ramazan) başlangıcını müjdeleyen gecedir.

Müminler, "Regaip Kandili ne zaman", "Regaip Kandili hangi gün" gibi sorulara arama motoru üzerinden yanıt arıyor.

İşte, 2025 Regaip Kandili hakkında bilgiler...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2025

Üç ayların başlangıcı olan 1 Receb 1447 tarihi bu sene 21 Aralık 2025 Pazar günü olacak.

5 Recep 1447 tarihi olan Regaip Kandili ise 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ

Hicri yedinci ay olan Recep'in ilk cuma gecesi olan Regaib Kandili, günahlardan tövbe edilerek Allah'tan (c.c) af dilemek için önemli bir vesiledir.

Regaib gecesi yapılan duaların geri çevrilmeyeceğini haber verir. Dolayısıyla Üç Aylar'ın bu ilk mübarek gecesinde yüce Mevlâ'dan af ve mağfiret dilenir, ihsan ve ikram beklenir. Bu gece ümidin, teveccühün ve beklentinin gecesidir.